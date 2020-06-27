В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки число заражение коронавирусом нового типа в России выросло на 6 852, сообщает оперштаб.

Общее число заболевших в стране достигло 627 646. Россия остается на третьем месте в мире по этому показателю (в США 2,4 млн зараженных, в Бразилии - 1,2 млн), но ее догоняет Индия, у которой уже более 508 тысяч заболевших.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах. В том числе, в Москве 750 выявленных случаев, в Московской области - 366, в ХМАО - 280, в Иркутской области - 237.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки - Москва (0,3%), Северная Осетия (0,6%), Московская область (0,7%), Калининградская область и Чечня (по 0,8%).

За последние сутки от COVID-19 скончались 188 человек. Количество жертв за весь период выросло до 8 969.

Поправились и выписаны 393 352 пациента, в том числе 9200 за последние 24 часа.