Более 20 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки скончались еще 24 пациента, у которых была подтверждена пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в столице увеличилось с 3714 до 3738 человек.

Накануне оперштаб сообщал о смерти 20 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

По состоянию на утро субботы, в Москве было выявлено 750 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных приблизилось к 220 тыс. Выздоровели более 146 тыс. заболевших.