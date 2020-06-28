Часть жителей Норильска остались без электричества из-за пожара на подстанции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожар на главной понизительной подстанции (ГПП) оставил без энергоснабжения часть жителей Норильска и коронавирусный обсерватор, говорится в сообщении Минэнерго России.

Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.

"Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию Норильска; часть бытовых потребителей Норильска. Мощность отключенных потребителей - 0,5 МВт", - говорится в релизе.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС, пострадавших и повреждений оборудования нет. В настоящее время ведется просушка оборудования.