Полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полигон с промышленными отходами на площади тысяча квадратных метров горит в Норильске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Загорелся полигон твёрдых промышленных отходов ООО "Байкал-2000" на площади 1000 квадратных метров. Шлейф дыма уходит от Норильска в сторону тундры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что расстояние до ближайших домов составляет несколько километров.

В пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю журналистам подтвердили факт пожара на полигоне. В ведомстве уточнили, что в ликвидации возгорания задействованы 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и 3 единицы техники.

Сообщается, что ближайшие дома расположены в 5 километрах от места происшествия и что угрозы строениям нет.

В Норильске в последнее время случилось несколько серьезных инцидентов, угрожающих экологии региона.

28 июня стало известно, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. СКР По Красноярскому краю и Хакасии начал проверку сообщения о незаконном сбросе. При этом на месте ЧП трактор раздавил машину сотрудников полиции, которые приехали на место для выяснения обстоятельств слива отходов. В соцсетях глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды.

А случившуюся месяц назад аварию по своим последствиям можно назвать экологической катастрофой. Тогда на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") разгерметизировался один из резервуаров и разлились горюче-смазочные материалы – порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива. Власти объявили режим ЧС федерального масштаба. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после этой аварии. Разлившееся топливо будет годами отравлять рыбу. Северные олени, пасущиеся в районе разлива топлива, могут быть отравлены нефтепродуктами, а местное население рискует употребить в пищу зараженную оленину.

По факту происшествия с разливом солярки было возбуждено четыре уголовных дела. Арестованы трое руководителей ТЭЦ - директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов-, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину и не проверившей аварийный резервуар сотруднице отдела Ростехнадзора в Норильске.