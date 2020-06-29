Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Поставки баранины из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов в другие регионы России будут возможны не раньше мая 2021 года, их запрет с 1 июля продиктован международными нормами, сообщили в Россельхознадзоре.

С июля вступают в силу новые правила перемещения товаров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру. Регионы, которые не признаны свободными от ящура, продавать такие товары не смогут до отдельного решения Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ). Изменить эту практику Россельхознадзор не может, отметило ведомство.

"Соблюдение данных условий является необходимым для поддержания присужденного Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ) статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации", - разъяснила служба, добавив, что в эту зону входит большая часть субъектов - 52 из 85.

"Обеспечение правил регионализации позволит России получить статусы для других регионов, в том числе для субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - говорится в сообщении.

Ведомство готовит для МЭБ новое российское досье по ящуру для признания этих зон, что, среди прочего приведет и к росту экспортного потенциала страны в целом, считают в службе. Присвоение МЭБ странам-членам статусов по заразным болезням животных происходит один раз в год на генеральной сессии делегатов МЭБ в результате. С учетом установленных МЭБ сроков подача досье Российской Федерации по ящуру возможна не позднее начала августа 2020 года, результаты его рассмотрения - в мае 2021 года.

Признание свободными от ящура новых зон предполагает, что Россия будет неукоснительно исполнять требования МЭБ, напомнили в Россельхознадзоре. Важнейшим элементом этих требований является ограничение перемещения восприимчивых к ящуру животных и некоторых других товаров в зону, признанную МЭБ благополучной по ящуру, из субъектов Российской Федерации, не вошедших в эту зону. Ограничения распространяются в том числе на перемещение баранины и ягнятины, не прошедших в ходе своего изготовления необходимую для инактивации вируса ящура обработку.

В Россельхознадзор признают, что выполнение этих ограничений может вызывать некоторые сложности, однако это необходимо как для поддержания уже признанной МЭБ зоны благополучия по ящуру, так и для обоснования статуса зон, для которых только планируется получить признание МЭБ, в том числе для субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Регионы об этом проинформированы.

"Официально установленный МЭБ статус является одним из важнейших элементов обеспечения доступа продукции из РФ на внутренние рынки других стран мира", - подчеркивает Россельхознадзор.

В феврале о возможном запрете вывозить баранину из СКФО и ЮФО писал "Коммерсантъ". Газета допускала, что из-за этого в центральных и северо-западных регионах России может возникнуть дефицит баранины.