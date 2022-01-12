Ввоз животных, мяса и щетины из Казахстана запрещен из-за ящура

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 12 января запретил ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру, следует из документов службы.

Под запрет попали перевозки восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных. Также теперь нельзя ввозить из Казахстана генетический материал (кроме отобранного in vivo); сырое мясо, мясную продукцию, молоко и молочную продукцию, не подвергнутые тепловой обработке, при которой вирус ящура погибает.

Еще запрещен ввоз шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, не обработанных по технологии, гарантирующей разрушение вируса ящура; кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы (за исключением муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных; кормовых добавок, прошедших термическую обработку, готовых кормов для кошек и собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, грызунов, аквариумных и террариумных животных, декоративных птиц); кормов и кормовых добавок растительного происхождения; бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных.

Россельхознадзор также запретил транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Межведомственная комиссия Казахстана по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях в конце ноября прошлого года одобрила введение временного, на 6 месяцев, запрета на экспорт крупного и мелкого рогатого скота из-за роста цен на мясо.

Ящур наносит тяжелый ущерб животноводству. Вирусом может заразиться и человек.