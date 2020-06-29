Московские медики приехали в Новый Уренгой для помощи в борьбе с COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Из Москвы в Новый Уренгой прибыли 27 медиков для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на его руководителя Татьяну Бучкову.

Она уточнила, что в город приехали терапевты, реаниматологи и другие специалисты из столицы.

В последние месяцы Новоуренгойская больница работает с троекратной нагрузкой. Всего в Новом Уренгое подтверждено свыше 1,8 тыс. случаев коронавируса, из них сто - за последние сутки. Во всем регионе зафиксировано 5,3 тыс. случаев, в том числе 173 - за последние сутки.

Руководитель регионального оперштаба подчеркнула, что в округе развернуто беспрецедентное тестирование жителей, количество тестов в сутки на прошлой неделе доходило до 5 тысяч.

"Фактически можно говорить, что мы уже перешли к сплошному тестированию населения. Конечно, именно высокий охват населения тестированием - один из самых высоких во всей стране - дает нам такую статистику", - добавила она.

Бучкова уточнила, что проведено 230 тысяч тестов, таким образом, заразившихся менее 2,5%.