Роспотребнадзор предупредил о риске второй волны коронавируса в Алтайском крае

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Алтайском крае возможна вторая волна коронавируса, заявила на пресс-конференции в понедельник замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Вторая волна возможна. Это связано с открытием ряда предприятий, которые ранее были закрыты, а также с тем, что увеличивается число контактов. Если в сентябре начнется обучение, то это приведет к возникновению новых коллективов и заражению", - сказала Калинина.

По ее словам, всего в Алтайском крае в настоящее время 3 909 случаев инфицирования коронавирусом.

"Ситуация неустойчивая и пока неблагоприятная. В первую очередь высокая заболеваемость в Барнауле - 51% от общего числа заболевших. При этом большая часть заразившихся в возрасте 30-49 лет, таких 35,5% от общего числа", - отметила Калинина.

Как сообщалось, 26 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение в домах и базах отдыха, туристических базах снят с 27 июня. Кроме того, разрешена работа предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе.

25 июня сообщалось, что Томенко перешел на домашний режим работы из-за того, что у нескольких сотрудников правительства региона, с которыми он контактировал, подтвержден коронавирус. На самоизоляцию отправился и спикер регионального парламента Александр Романенко.