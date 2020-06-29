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В Кремле сочли допустимой публикацию предварительных итогов голосования по Конституции

В Кремле сочли допустимой публикацию предварительных итогов голосования по Конституции
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с мнением ЦИК РФ о допустимости обнародования данных экзит-полов до завершения голосования по поправкам к Конституции.

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"Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия, и поэтому заключение Центральной избирательной комиссии, наверное, является основополагающим. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимой подобную публикацию данных экзит-полов.

"Нужно учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании. То есть это не выборы, это голосование. Поэтому, скорее, конечно, можно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК", - отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли подобная публикация оказать давление или влияние на тех, кто еще не проголосовал, Песков сказал: "Нет".

"Наверняка это может способствовать повышению информированности населения, хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне", - полагает он.

Ранее ВЦИОМ распространил данные экзит-пола, свидетельствующие о том, что внесение изменений в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

В опросах на выходе с избирательных участков приняли участие 163 124 человека. Из тех, к кому обращались социологи, 70,6% респондентов согласились ответить на вопрос об отношении к поправкам, 29,4% отказались. Против поправок, согласно данным экзит-пола ВЦИОМ, голосовали 23,6% ответивших на вопрос.

Опрос проводился у 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ по заказу ЭИСИ.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в беседе с Business FM заявила, что подобная публикация не нарушает законодательство. "К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзит-полов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию", - приводятся слова Памфиловой на сайте радиостанции.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 29 июня 2020 годаИзменение Конституции
Дмитрий Песков

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