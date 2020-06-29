ВЦИОМ выяснил, что 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Изменения в Основной закон РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании, свидетельствуют распространенные в понедельник данные экзит-пола ВЦИОМ.

В опросах на выходе с избирательных участков приняли участие 163 124 человека. Из тех, к кому обращались социологи, 70,6% респондентов согласились ответить на вопрос об отношении к поправкам, 29,4% отказались. Против поправок, согласно данным экзит-пола ВЦИОМ, голосовали 23,6% ответивших на вопрос.

Исследование проводилось у 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в этот период можно будет проголосовать в электронной форме.

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект.

В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.