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Ивановский избирком назвал фейком информацию о вскрытии урн с бюллетенями

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ивановской области назвала недостоверной информацию о вскрытии урн с бюллетенями на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

На сайте облизбиркома сообщается, что в избирательной комиссии Ивановской области обратили внимание на сообщения в соцсетях о якобы вскрытии урн с бюллетенями на участках в Шуйском районе.

По словам председателя регионального избиркома Анжелики Соловьевой, облизбирком и полиция провели проверку, в ходе которой выяснилось, что вскрывались только переносные урны после голосования для переноса бюллетеней в сейф-пакеты, что соответствует порядку общероссийского голосования и не является нарушением.

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Было возбуждено дело об административном правонарушении за распространение заведомо недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

Кроме того, в сообщении говорится, что аккредитованный представитель издания "Время" Ирина Мальцева распространяла фейковую информацию о том, что сотрудников психоневрологического интерната якобы принуждают к голосованию.

Избирком получил объяснения членов избирательных комиссий и сотрудников интерната, подтверждения этой информации обнаружено не было. Прокуратура также не нашла подтверждения. ТИК Приволжского района обратилась в полицию для привлечения журналистки к административной ответственности.

Также местный журналист сообщил, что в Ивановской области можно проголосовать дважды - в помещении для голосования и на придомовой территории. Однако проверка показала, что журналист пытался проголосовать дважды, но члены участковой избирательной комиссии оперативно предотвратили эту попытку, говорится в сообщении.

Хроника 15 января – 29 июня 2020 годаИзменение Конституции
Ивановская область

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