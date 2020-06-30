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Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Лефортове признаны недействительными бюллетени в сейф-пакете с результатами надомного голосования на участке №1403, объявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, избиратель 29 июня пожаловался, что, придя на участок, обнаружил пометки в журнале, что он и его жена уже проголосовали на дому.

Изменение Конституции

"Подписей избирателей в самом журнале не было. Комиссия извинилась, внесла избирателей в дополнительные списки, и они смогли проголосовать. Тем не менее, бюллетени с результатами надомного голосования в одном из сейф-пакетов будут признаны недействительными", - рассказал Реут.

По его словам, председатель участковой избирательной комиссии пожаловалась на это нарушение в полицию.

В понедельник вечером Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве рекомендовал признать все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования в одном из сейф-пакетов недействительными после этого инцидента.

Штаб также рекомендует Мосгоризбиркому "рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403", а также просит МГИК "указать на недопустимость подобных действий всем председателям УИК".

О случившемся сообщила в фейсбуке москвичка Марта Минасян и выложила видеозапись из УИКа. По ее словам, утром понедельника ее родители пришли на участок №1403 проголосовать и узнали, что за них, за нее, а также ее брата уже кто-то проголосовал, а председатель комиссии "отказалась давать какие-либо объяснения".

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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Москва
Хроника 15 января – 30 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Дмитрий Реут Мосгоризбирком Лефортово Конституция

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