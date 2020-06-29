В Общественном штабе по наблюдению в Москве заявили о десятках нарушений на голосовании

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Общественный штаб Москвы по наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию выявил незначительное количество нарушений, которые потребуют аннулировать бюллетени, таких случаев десятки, но вряд ли сотни, заявил глава штаба Илья Массух.

"ЦИК говорил сотни, но у нас меньше", - отметил он.

По его словам, промежуточные итоги по нарушениям пока не подводились, их подведут к середине дня вторника, в последний день предварительного голосования.

Как он выразился, из-за провокаций на участках для голосования "несколько десятков голосов окажутся аннулированными".

"Окончательна аннуляция произойдет 1 июля после подведения итогов. Эти урны сейчас опечатают, а форматно процесс будет первого июля. В момент подсчета голосов вскрываются урны и объявляются аннулированными", - сказал Массух.