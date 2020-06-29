Эксперт объяснил сборы резервистов в РФ подготовкой к учениям "Кавказ-2020"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, которые пройдут в 2020 году, обусловлены текущими задачами национальной безопасности, связанными, прежде всего, с мобилизационной готовностью, заявил "Интерфаксу" в понедельник заместитель председателя Общественного совета при министерстве обороны РФ Александр Каньшин; сборы, по его словам, также связаны и с учениями "Кавказ-2020".

"Новейшая боевая техника, которая активно поступает в войска, необходимость обобщения опыта современных вооруженных конфликтов, в которых принимает участие российская армия, требуют соответствующего обучения мобилизационного резерва", - сказал Каньшин.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.

"Кавказ-2020"

Каньшин также отметил, что на сентябрь спланирована активная фаза стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", которые станут основным и самым масштабным мероприятием боевой учебы войск в текущем году.

"Такие крупные маневры всегда идут с участием резервистов. К ним привлекается вся военная составляющая государства. Подобные учения являются своего рода смотром готовности силовых структур к действиям в любых ситуациях, включая резкое обострение военно-политической обстановки", - отметил Каньшин, который является также членом комиссии Общественной палаты РФ по безопасности.

Говоря о проведении сборов в условиях, когда опасность распространения коронавирусной инфекции еще не устранена полностью, собеседник агентства, отметил, что в Вооруженных силах РФ есть большой опыт проведения профилактических мероприятий по этой части.

Резервистов защитят от заражения коронавирусом

"В эффективности этого опыта можно убедиться, в частности, на примере того, как четко организована весенняя призывная кампания-2020. Да и показатели заболеваемости COVID-19 в Вооруженных силах весьма красноречивы - около полпроцента от общей численности личного состава, а с учtтом обучающихся в военных вузах и гражданского персонала - всего порядка двух процентов", - сказал Каньшин.

По его словам, при проведении призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы, "будут предприняты максимально возможные меры по защите резервистов от заражения коронавирусной инфекцией".

Указом главы государства предписано призвать в 2020 году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Указ от 29 июня вступает в силу со дня опубликования. Выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан для прохождения сборов и проведением этих сборов, поручается правительству и органам исполнительной власти в регионах.