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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2020 году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.

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"Призвать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Указ от 29 июня вступает в силу со дня опубликования.

Выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан для прохождения сборов и проведением этих сборов, поручается правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Владимир Путин

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