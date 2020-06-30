Песков назвал вздором сообщения NY Times о выплатах России талибам

Дмитрий Песков (архив) Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сообщения The New York Times о том, что Россия якобы выплачивала талибам (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) вознаграждения за атаки на американских военных – вздор, который не может иметь ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Возможно, это прозвучит резко, но, если говорить не на дипломатическом языке, все это - на 100% вздор", – сказал он в интервью NBC, употребив резкий английский аналог слова "вздор".

"Я не думаю, что такое в принципе возможно. Распространять такого рода информацию - это нелепо", – добавил Песков, комментируя публикацию.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате "сговора" погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times". Кроме того, Трамп пояснил, что американские разведслужбы сочли поступившие из Афганистана данные недостойными доверия.