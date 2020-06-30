Идея Матвиенко о многодневном голосовании не нашла поддержки у думской оппозиции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Проведение голосования на выборах в течение нескольких дней приведет к удорожанию процесса как для государства, так и для партий, а также создаст условия для манипуляций, считают в оппозиционных думских фракциях.

"У нас даже в рамках голосования в течение одного дня остается много вопросов: и выявленных нарушений, и людей, пойманных за руку, которые эти нарушения осуществляли. А многодневное голосование усиливает возможности для манипуляций", - заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "наблюдатели имеют право находиться на избирательных участках, но, когда наступает время закрытия участков, никто не может гарантировать сохранность бюллетеней".

"Много вопросов, поэтому мы категорически против многодневного голосования, также как и против дистанционного голосования", - сказал парламентарий.

В свою очередь замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что сейчас возможность голосовать в течение нескольких дней за поправки в Конституцию была введена в связи с эпидемиологической ситуацией.

"В условиях пандемии можно рассматривать вариант многодневного голосования и на выборах, при этом понимая, что это дополнительные расходы и дополнительная нагрузка прежде всего на тех, кто работает в избирательных комиссиях", - сказал депутат "Интерфаксу" во вторник.

Нилов напомнил, что выборы проходят в сентябре, когда уже идет учебный год, и для того, чтобы обеспечить голосование в течение нескольких дней, придется корректировать образовательный процесс, так как большая часть участков находятся в школах".

"Если нет никакой угрозы заразиться вирусом и не введен режим повышенной готовности, то предлагается вернуться к предложению ЛДПР – проводить выборы всегда в будний день, в среду. И второе – перенести выборы с сентября на весну", - отметил парламентарий.

Против распространения практики многодневного голосования на выборы высказался и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Не поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей использовать практику голосования на выборах в течение нескольких дней, как это сделано на голосовании поправок в Конституцию России", - написал Миронов во вторник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что "проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в Конституцию – это мера вынужденная, государству пришлось пойти на такой шаг из-за эпидемии коронавируса".

"В нашей стране голосование на выборах проходит в течение одного дня, и это не случайно, потому что выборы – это весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней приведет к росту бюджетных расходов. Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовала, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", - считает Миронов.

Со своей стороны глава занимающегося избирательным законодательством комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что инициативу можно будет рассмотреть после подведения итогов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Я думаю, что можно будет посмотреть по итогам голосования, инициатива в любом случае требует обсуждения. У нас в комитете есть хорошая практика - прежде чем выносить какие-то изменения на рассмотрение, мы их всегда обсуждаем с экспертным сообществом", - сказала Савастьянова "Интерфаксу" во вторник.

Накануне в понедельник спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко после голосования по поправкам в Конституцию заявила, что практика всероссийского голосования в течение нескольких дней показала свою состоятельность и может применяться в будущем.

О поддержке предложения Матвиенко в понедельник заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.