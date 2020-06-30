Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - За первые пять дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 45,7%, сообщила во вторник в информационном центре Центризбиркома РФ глава ведомства Элла Памфилова.

"По состоянию на вечер 29 июня, проголосовали 49,6 млн граждан, что составляет 45,7% на территории РФ. В том числе 1 млн 62 тыс. в электронном виде, что составляет 90,3% от числа зарегистрировавшихся", - сказала Памфилова.

По ее словам, активнее всего голосуют в Чеченской республике - там проголосовали 75,8% избирателей. Наименее активно участвуют избиратели в Хабаровском крае - 21,7% избирателей.

Памфилова отметила, что электронное голосование оказалось востребовано, и многие жители регионов пытались зарегистрироваться для участия в нем, не поняв, что оно доступно только в Москве и Нижегородской области.

"Оказалось, что электронное голосование набирает популярность на территории всей страны, со всех уголков страны задают один и тот же вопрос - почему только Москва и Нижегородская область участвуют? Видимо, нам как-то придется интенсифицировать наши усилия после этой кампании, разработки наших пилотных проектов, чтобы такой возможностью для дальнейших кампаний обладали жители других регионов", - заявила глава ЦИК.

Делать выводы о явке рано

Давать какие-либо прогнозы относительно явки на голосовании по поправкам в Конституцию РФ пока рано, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, повлечет ли за собой низкая явка в ряде регионов и городов последствия для губернаторов и мэров, Песков сказал: "Нет, это не расценивается как слабость руководителей регионов. И вообще сейчас не время делать какие-либо выводы по явке".

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, что в Кремле не видят каких-либо угроз для доверия голосованию. По его словам, нет каких-либо проблем и в работе наблюдателей в ходе уже проходящего голосования. "Они работают как наблюдатели и никаких проблем мы здесь тоже не видим. Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но, в целом, это не имеет никакого отношения и не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, насколько удачным было решение разнести голосование на несколько дней, Песков подчеркнул, что подобные оценки должны дать ЦИК по завершении голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически проходит в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. На протяжении шести дней в Москве и Нижегородской области доступно электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.