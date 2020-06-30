Толстой усмотрел во флагах ЛГБТ на посольствах попытку повлиять на голосование

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Петр Толстой обратился в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ с просьбой дать правовую оценку размещению флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях дипмиссий США и Великобритании в Москве.

"Прошу рассмотреть данные обстоятельства в рамках компетенции комиссии в целях дачи правовой оценки и выработки соответствующих способов реагирования на попытку давления на свободное волеизъявление граждан в ходе Всероссийского голосования поправки в Конституцию", - говорится в обращении Толстого, направленного во вторник в адрес главы комиссии Василия Пискарева.

Толстой не исключил, что комиссия может обратиться в "МИД с предложением направления ноты протеста".

Депутат считает, что размещение "радужных флагов", на зданиях посольств США и Великобритании в Москве 25 и 27 июня, "символизирующих ЛГБТ-сообщество, имеет под собой политические мотивы".

Помимо этого, Толстой в своем обращении также просит дать оценку заявлениям представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, авторы которых "призывают правительство России придерживаться приверженности к защите всех прав граждан включая ЛГБТ", а также высказывают опасения за положение сексуальных меньшинств после принятия поправок в Конституцию.

"Полагаю, что такие заявления, равно как и размещение указанной символики (...) неприемлемы как противоречащие законодательству и отрицающие традиционные семейные ценности", - отметил депутат.

Комментируя свое обращение, Толстой заявил журналистам, что "происходит стирание грани между добром и злом, понимания того, что такое хорошо и что такое плохо".

"Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей, правил поведения, правил игры, мы против нарушения наших законов. И право на свой суверенитет в принятии решений мы будем решительно отстаивать!" - подчеркнул парламентарий.

Толстой отметил, что "все граждане России, вне зависимости от их сексуальной ориентации, уже имеют равные права".

Толстой является автором поправки в Конституцию о защите традиционных семейных ценностей.