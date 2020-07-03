Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве, вывешивая радужный флаг ЛГБТ-сообщества, показало, кто там работает, считает президент РФ Владимир Путин.

В конце июня на здании посольства США был вывешен радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-сообщество.

В ходе встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ Алексей Пушков отметил, что эта акция в День начала голосования по поправкам в Конституцию стала демонстративной.

"В здании этом кто работает?", - поинтересовался Путин.

Пушков заметил, что американские дипломаты. "Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.

"У нас позиция понятная, я считаю и много раз об этом говорил, хочу еще раз подчеркнуть – в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Альтернатива ЛГБТ-пропаганде

Путин предложил противопоставить ЛГБТ-пропаганде "неагрессивный" общественный контроль.

"Здесь же за каждым не уследишь, где там этикетку кто придумал и так далее. Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенной в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль", - сказал президент.

На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию представитель общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова, обращаясь к президенту РФ, просила поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Так, она отметила, что "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве".