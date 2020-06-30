Парки и скверы в Петербурге закрыли из-за штормового ветра

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге с обеда закрыли парки и сады из-за штормового ветра и ожидаемых ливней. В пресс-службе комитета по благоустройству предупредили, что эти территории будут закрыты до окончания шторма.

Закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено наблюдать за вверенными территориями, чтобы быстро реагировать на нештатные ситуация.

Горожанам посоветовали не парковаться под деревьями и не ходить в парки, сады и скверы, которые остаются открытыми.

Во вторник в Петербурге прогнозируют ветер порывами до 23 м/c, ливни и грозы. В отдельных районах города уже прошел дождь.