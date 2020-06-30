Аномальная жара вернется в Москву в среду

Температура в июле на большей части РФ будет около или выше нормы, прогнозируют в Гидрометцентре

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода вновь придет в Московский регион в среду, 1 июля, и задержится, как минимум, до воскресенья - ожидается до +30 градусов и без существенных осадков, прогнозируют в Гидрометцентре России.

"В Москве - небольшая передышка в понедельник и вторник, а в среду опять 25 градусов, и вот до конца недели будет 25-28 градусов, и даже в пятницу и в воскресенье прогнозируем до 30 градусов. Вот такая жаркая погода", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

По его словам, после жаркого конца минувшей недели температура воздуха опустилась до нормальных значений московского июня. Однако это понижение температуры долгим не будет - на европейскую территорию России идут очень теплые воздушные массы со Средиземного моря, и аномальная жара вернется.

Ближайшие пять дней погода будет малооблачной, существенных осадков не ожидается, добавил Вильфанд. Тем не менее, он предупредил, что небольшие дожди местами возможны. "Осадки могут быть, но локальные. Как принято говорить, "местами", - сказал метеоролог.

Опасность представляет жаркое солнце и ультрафиолетовое излучение, напомнил Вильфанд. Росгидромет начал готовить прогнозы важного показателя - УФ-индекса на территории страны, и по прогнозам специалистов, на европейской территории России он составит достаточно опасные 6-8 единиц, а в районе Сочи - "зашкаливающие" 10-11 единиц.

"Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то с осторожностью. Рубашка с длинным рукавом, шляпы, солнцезащитные кремы", - сказал метеоролог.

Говоря о вероятностном прогнозе на июль в целом, Вильфанд отметил, что температура на большей части территории России преимущественно будет около и выше нормы.