В Ростуризме понадеялись на возвращение иностранных туристов не позднее января 2021 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм надеется на возвращение иностранных туристов не позднее января 2021 года, после введения электронной визы на всей территории России, заявила на пресс-конференции во вторник глава ведомства Зарина Догузова.

"У нас ключевая мера поддержки для въездного туризма - это старт режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России. Это решение было принято президентом еще в прошлом году, законопроект в стадии реализации, он будет в Госдуме. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа", - сказала она.

Догузова добавила, что будет расширена государственная поддержка туроператоров за привоз иностранных туристов. Такие меры, по ее словам, являются "общепринятой мировой практикой". "Даже Турция на протяжении многих десятилетий субсидирует туроператора за каждого привезенного иностранного туриста", - обратила внимание глава ведомства.

"Мы запустили с прошлого года этот механизм, он отработал в пилотном режиме. Было много скепсиса со стороны наших коллег в турбизнесе, он казался довольно сложным. Мы его несколько раз дорабатывали, чтобы сделать его эффективным и комфортным, и не излишне забюрократизированным для туроператоров. Успешно прошел пилот, поэтому, как только это будет возможно, мы будет расширять эту меру поддержки", - сказала она.

Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года в России будет введена универсальная единая электронная однократная виза для краткосрочного пребывания иностранцев в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Она будет оформляться на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней до 16 суток. Возможность оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен.

В пилотных зонах действия проекта - Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области - электронные визы могут оформить граждане 53 иностранных государств, в том числе стран Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и других.