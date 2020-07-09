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Ростуризм оценил потери российского турбизнеса из-за COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский турбизнес потерял 1,5 трлн рублей за последние полгода из-за коронавируса, на восстановление отрасли до докризисных показателей уйдет не меньше полутора лет, завил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Потери отрасли он привел, ссылаясь на данные Ростуризма.

Экономический кризис

По оценке Игнатьева, сейчас ситуация начала меняться к лучшему.

Президент РСТ напомнил, что в туристической отрасли России работают порядка 2,5 млн человек, со смежными отраслями - 5-6 млн человек. Туризм уже начался в регионах, отметил он и выразил надежду, что этот бизнес сможет стать одним из драйверов российской экономики.

"По нашей статистике, 80% российских граждан ездят отдыхать летом к морю, поэтому в первую очередь в России открылись Крым и Сочи", - подчеркнул Игнатьев.

По его словам, в связи с мерами безопасности на фоне коронавируса проживание в Крыму подорожало на 5-6%. "При этом снизились цены на перелет, поэтому, в целом, турпродукт для туристов не увеличился (в цене - ИФ) относительно прошлого года", - отметил он. В некоторых случаях цены на отдых в Крыму даже снизились за счет того, что стоимость перелета стала ниже приблизительно на 25%, добавил президент РСТ.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов заверял, что, несмотря на отдельные жалобы от туристов на конкретные отели, массового повышения цен на отдых в регионе нет.

РСТ Ростуризм Андрей Игнатьев Крым Сергей Аксенов Сочи коронавирус

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