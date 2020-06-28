Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

С 60 странами у России действует безвизовый режим, еще 53 страны - страны ЕС, Индия, Китай, Турция и др. - смогут оформить электронную визу на краткосрочные поездки до 16 дней. Страны выбирали на основе действующего визового режима в отношении россиян и других факторов, в связи с чем в список не попали США, Канада, Великобритания.

Для удобства оформления электронной визы в МИД обновили интерфейс сайта, а также разместили на нем калькулятор пребывания. Чтобы снизить количество аннулированных из-за ошибок в заявлениях виз, на сайт добавили предупреждение о дополнительной сверке данных. В будущем планируют создать приложение, в котором можно будет подать заявление на визу.

Краткосрочная виза будет действительна для поездок по всей стране, ранее въезд был возможен только в конкретный регион, входящий в пилотный режим - Владивосток и ДВФО, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Стоимость визы будет находиться в пределах 50 долларов.

Иванов сообщил, что ежегодно выдается около 1,5 млн однократных и двукратных виз на посещение России.