Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что продолжает бороться с лейкемией, переболел коронавирусом, но бизнес не продает.

"Я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов. Просто потому что мы изначально заточены под онлайн и работу из дома и у нас лучшая в мире финтек-команда. "Тинькофф" не продается!", - написал Тиньков в инстаграме.

По словам бизнесмена, он заболел лейкемией в конце октября 2019 года. Тиньков прошел несколько курсов химиотерапии, и ему удалось достичь ремиссии. "Но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение - делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации, вероятно до года", - сообщил Тиньков.

Основатель банка также написал, что три месяца назад он переболел коронавирусом.

Тиньков в начале марта 2020 года сообщил о постановке ему в октябре 2019 года диагноза "острая форма лейкемии".

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову, бизнесмен должен был участвовать в судебных слушаниях в Лондоне. Министерство юстиции США позднее сообщило, что Тинькову грозит суммарно до шести лет тюрьмы. Американские власти обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"). В марте 2020 года он передал права на 40,4% группы в семейный траст.