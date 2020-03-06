Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии

Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Основной акционер TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков объявил о выявлении у него острого лейкоза, от которого он лечится некоторое время, говорится в сообщении группы.

Диагноз "острая форма лейкемии" был поставлен еще в октябре, говорится в заявлении Тинькова, распространенном через представителя.

"В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - заявил Тиньков.

Он отметил, что может быть спокоен насчет своего основного бизнеса. "Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Хьюзом, главой Тинькофф банка - прим. ИФ), и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен", - сообщил бизнесмен.

На фоне этих сообщений падение глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции TCS Group Holding в ходе торгов на Московской бирже усилилось и достигло 18% (бумаги подешевели до 1215 рублей за штуку) при объеме торгов 0,624 млрд рублей.

Дело в США

Ранее стало известно, что Тинькову по предъявленным ему в США двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Финансист был арестован в Лондоне на прошлой неделе, но затем освобожден под залог.

Бизнесмен получил американское гражданство в сентябре 1996 года (на тот момент он развивал розничную сеть бытовой техники "Техношок", которую вскоре продал, а деньги инвестировал в производство пельменей), а в 2013 году, сразу после IPO основанной им TCS Group на Лондонской бирже, по собственной инициативе вышел из него. В рамках сделки структуры Тинькова продали акции на $200 млн, а оставшийся у него после IPO пакет, исходя из цены размещения, оценивался более чем в $1 млрд, отмечает Минюст.

По американским законам при выходе из гражданства США необходимо исчислить и заплатить налог от суммы, по которой может быть продано имущество гражданина на эту дату (по рыночной стоимости). Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., намеренно введя власти в заблуждение, пишет Минюст США.

Второй пункт обвинения касается финансовой декларации перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере лишь $300 тыс.