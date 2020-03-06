Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии

Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии
Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Основной акционер TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков объявил о выявлении у него острого лейкоза, от которого он лечится некоторое время, говорится в сообщении группы.

Диагноз "острая форма лейкемии" был поставлен еще в октябре, говорится в заявлении Тинькова, распространенном через представителя.

"В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - заявил Тиньков.

Он отметил, что может быть спокоен насчет своего основного бизнеса. "Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Хьюзом, главой Тинькофф банка - прим. ИФ), и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен", - сообщил бизнесмен.

На фоне этих сообщений падение глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции TCS Group Holding в ходе торгов на Московской бирже усилилось и достигло 18% (бумаги подешевели до 1215 рублей за штуку) при объеме торгов 0,624 млрд рублей.

Дело в США

Ранее стало известно, что Тинькову по предъявленным ему в США двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Финансист был арестован в Лондоне на прошлой неделе, но затем освобожден под залог.

Бизнесмен получил американское гражданство в сентябре 1996 года (на тот момент он развивал розничную сеть бытовой техники "Техношок", которую вскоре продал, а деньги инвестировал в производство пельменей), а в 2013 году, сразу после IPO основанной им TCS Group на Лондонской бирже, по собственной инициативе вышел из него. В рамках сделки структуры Тинькова продали акции на $200 млн, а оставшийся у него после IPO пакет, исходя из цены размещения, оценивался более чем в $1 млрд, отмечает Минюст.

По американским законам при выходе из гражданства США необходимо исчислить и заплатить налог от суммы, по которой может быть продано имущество гражданина на эту дату (по рыночной стоимости). Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., намеренно введя власти в заблуждение, пишет Минюст США.

Второй пункт обвинения касается финансовой декларации перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере лишь $300 тыс.

Олег Тиньков TCS Group Тинькофф банк

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 октября 2019 года

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Продажи Costco в феврале подскочили на 12% на панике из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

"Победа" решила сделать все билеты возвратными в связи с эпидемией коронавируса

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с середины 2017 года

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');