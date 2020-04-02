Олег Тиньков передал права на свою долю в TCS Group в семейный траст

Бизнесмен также заявил о намерении покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Олег Тиньков, в начале марта сообщивший о выявленной у него острой форме лейкемии, заявил о передаче прав владения акциями TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в семейный траст.

"Я всегда рассматривал свою долю в капитале "Тинькофф" в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями "Тинькофф" от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых", - передал Тиньков журналистам через своего представителя.

"Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года", - отметил бизнесмен.

Тиньков намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. "Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - заявил он.

Тиньков, владеющий 40,4% TCS Group, является ее основным акционером. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову. Бизнесмен участвует в судебных слушаниях в Лондоне. Министерство юстиции США позднее сообщило, что Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

В начале марта Тиньков заявил, что в октябре 2019 года ему поставили диагноз "острая форма лейкемии".

Тинькофф банк по итогам 2019 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".