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Минкомсвязь сообщила об удалении данных, собранных при выдаче россиянам пропусков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Все данные россиян, которые собирались в системе получения пропусков для передвижения во время режима самоизоляции, удалены.

"Мы все удалили!", - заверил журналистов глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Приложение для получения пропусков Минкомсвязи запустило в апреле. Оно могло действовать только в регионах. В Москве пропуска оформлялись на mos.ru, разработанном ДИТом Москвы.

8 июня в пресс-службе департамента информационных технологий столицы заявили "Интерфаксу", что полученные персональные данные для цифровых пропусков в Москве будут уничтожены в скором времени.

Согласно статье 21 этого закона, "в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных".

Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. В соответствии с новым указом мэра, с 9 июня пропуска в Москве были отменены.

Минкомсвязи РФ Максут Шадаев

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