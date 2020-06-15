Ситуация с COVID-19 в Москве не ухудшилась после отмены пропусков

За минувшую неделю зарегистрировано на 22% меньше случаев госпитализации с коронавирусом, чем с 1 по 7 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Решение о прекращении самоизоляции горожан и отмены пропускного режима с 9 июня было сложным, существовал риск, но ситуация с распространением коронавируса не ухудшилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил на своем сайте, что в Москве продолжается сокращение вновь выявляемых случаев заражения COVID-19, число тяжелых случаев, требующих госпитализации больных. По сравнению с неделей с 1 по 7 июня, на прошлой неделе среднее число случаев госпитализации сократилось на 22%, с 753 до 587 случаев в день.

Собянин сообщил, что в результате количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% - до 8,5 тысяч.

Ранее в понедельник сообщалось, что В России зарегистрирован самый низкий суточный прирост случаев COVID-19 с 1 мая. Он составил 8 246 случаев, из них в Москве - 1 359.

С 9 июня в Москве был отменены цифровые пропуска, введенные 15 апреля, и режим самоизоляции, действовавший с 30 марта. Открыться смогли салоны красоты и ветклиники, сняты ограничения на каршеринг и посещение кладбищ. Последующие этапы ослабления ограничений запланированы на 16 и 23 июня.

В столице по-прежнему обязательным является ношение масок и перчаток.