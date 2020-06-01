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Superjob выяснил, что только 22% москвичей согласны протестировать электронный паспорт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве только 22% опрошенных заинтересовались экспериментом с переводом паспорта в электронный формат, когда вместо паспорта можно будет использовать мобильное приложение "Мобильный идентификатор". Это показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru

Остальные 78% горожан сказали, что не хотят "носить паспорт" в смартфоне. Опрос прошел с 27 по 29 мая среди 1600 человек старше 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы.

К эксперименту плохо относятся 81% опрошенных женщин и 74% мужчин. В возрастных группах 35-44 лет, а также 45+ отрицательно к идее электронного паспорта отнеслись по 83% респондентов.

Наибольшую готовность поэкспериментировать с QR-кодом выразили респонденты моложе 24 лет (38%). Среди москвичей с ежемесячной зарплатой до 50 000 рублей на эксперимент согласны 26%, среди тех, чей доход 80 000 рублей и выше - 20%.

Минсвязи до конца лета собирается доработать приложение "Мобильный идентификатор", которое можно будет использовать вместо паспорта для идентификации гражданина и для получения некоторых государственных и муниципальных услуг. Протестировать его планируют сначала в Москве.

Министр связи Максут Шадаев в конце мая говорил, что технология электронного паспорта была отработана во время действия пропускного режима, когда для поездок на личном и общественном транспорте приходилось оформлять цифровые пропуска. По его словам, технология "позволяет рассчитывать на то, что можно запускать мобильное приложение, которое станет дополнением к существующему бумажному паспорту и позволит в девяти случаях из десяти бумажный паспорт не доставать".

В проекте постановления Минсвязи говорится, что для участия в тестировании приложения "Мобильный идентификатор" нужно будет подать письменное заявление в МФЦ, участвующий в эксперименте. Принять участие в эксперименте сможет любой совершеннолетний, зарегистрированный по месту жительства или пребывания в Москве. Участие будет добровольным. Правительство до начала тестирования составит перечень услуг, которые можно будет оформить через приложение. Срок действия приложения будет соответствовать сроку действия паспорта.

Оно подлежит блокировке в случае утраты, замены или кражи мобильного устройства, где оно установлено и активировано.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Минсвязи Москва Superjob Максут Шадаев коронавирус

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