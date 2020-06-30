Журналист "Медиазоны" обратится в СК из-за травмы, полученной на избирательном участке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель намерен обратиться в Следственный комитет после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, в результате которого ему сломали руку, сообщил "Интерфаксу" главред издания Сергей Смирнов.

"Мы, конечно, обратимся в Следственный комитет с заявлением преступлениях по статье 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста) и 286 УК РФ ч.3 (превышение полномочий с применением насилия). Мне кажется эти две статьи должны быть у полицейского вместо жетона", - сказал Смирнов "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, Френкель находится в больнице, где сдает анализы для срочной операции, так как у него перелом плечевой кости. В медучреждении он может остаться до конца недели.

Ранее во вторник "Медиазона" сообщила о нападении на Френкеля на избирательном участке №2219 в Петербурге. По данным издания, на него напали полицейский и бывший муниципальный депутат "Дворцового округа" от "Единой России" Дмитрий Абрамов. Сотрудник полиции скрутил журналиста и сломал руку.

Френкель рассказал "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях, в том числе, о попытке удалить члена УИК с правом решающего голоса. Он отметил, что показал аккредитацию председателю комиссии, но после начала работы находившиеся на участке люди стали "довольно нервные, стали угрожать".

В ГУ МВД России опровергли сообщение о нападении полицейского на гражданина на избирательном участке в Петербурге. Там отметили, что журналиста вывели с участка в установленном законом порядке.