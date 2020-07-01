Петербургский избирком проверит данные о травме журналиста "Медиазоны" на избирательном участке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке, в ходе которого журналисту Давиду Френкелю сломали руку, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Горизбиркома.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на территории избирательного участка 2191. Согласно объяснениям председателя этой участковой избирательной комиссии, журналист Давид Александрович Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав. В результате инцидента Френкель был травмирован", - заявил собеседник "Интерфакса".

Горизбирком поручил ТИК №16 провести детальный разбор действий членов участковой избирательной комиссии и в случае выявления в них отступлений от норм законодательства принять соответствующие меры.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия призывает всех участников организации голосования к взаимной корректности и соблюдению норм законодательства, уважению прав друг друга", - добавил собеседник агентства.

Ранее во вторник "Медиазона" сообщила об инциденте на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге, во время которого полицейский сломал Френкелю руку. Видео происшествия появилось в социальных сетях. Позже издание уточнило, что у журналиста диагностировали перелом плечевой кости, он готовится к операции. Френкель рассказывал "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии.

В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщение о нападении, заявив, что журналиста вывели с участка в установленном законом порядке.

По факту инцидента начата доследственная проверка, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Свою проверку проводит полиция.