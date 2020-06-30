В полиции назвали законным удаление журналиста "Медиазоны" с избирательного участка

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В ГУ МВД по Петербургу отрицают, что на журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля на избирательном участке в Петербурге напал сотрудник полиции.

"Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка. Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало", - сказали в пресс-службе управления.

Вывести гражданина, мешавшего работе комиссии, полицейских в 15:00 во вторник попросил председатель УИК. Речь идет об участке №2191, в доме 22 по набережной Фонтанки.

В управлении готовы провести проверку, если на действия полицейских поступит жалоба.

Как сообщила "Медиазона", на ее корреспондента напали полицейский с жетоном №009175 и бывший муниципальный депутат "Дворцового округа" от "Единой России" Дмитрий Абрамов. Сотрудник полиции скрутил его и сломал руку.

"Я туда приехал, так как мне поступила информация, что с участка пытаются удалить члена УИК с правом решающего голоса. Также там на участке находятся подозрительные наблюдатели, которые не признаются, как их зовут. И в целом не очень понятно, кто член комиссии, а кто нет",- сказал Френкель "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, он нашел председателя, представился ей, показал аккредитацию журналиста, сообщил, что будет проводить фото- и видеосъемку. Когда он приступил к работе, то находящиеся на участке, по его словам, стали "довольно нервные, стали угрожать".

"И представитель, которая ранее меня зарегистрировала, позвала полицию, чтобы меня удалили. Полиция не представилась, не назвали ни причин, ничего, стали меня скручивать, а пока это делали, ударили специально по руке и сломали мне руку",- сказал Френкель.

По его словам, медики скорой помощи сообщили ему, что у него перелом, а сейчас он едет в больницу, чтобы установить, какой именно кости.

Френкель добавил, что бывший председатель Дворцового округа, который сейчас работает на участке наблюдателем, "подошел и дернул за сломанную руку специально".