Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 июля, лично принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны.

Глава государства приехал в первой половине дня на участок для голосования в здании Российской академии наук (он всегда голосует здесь на выборах), получил бюллетень, сделал в нем отметку и опустил в избирательную урну.

Путин был без маски и перчаток.

Общероссийское голосование - специальная процедура, аналогов которой ранее в России не было.

Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в Конституцию, одна из которых предусматривает возможность для действующего президента вновь баллотироваться на высший пост в государстве, вступят в силу только после одобрения на всенародном голосовании.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось.