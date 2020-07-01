Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Случаи, когда в списках для голосования значатся умершие избиратели, бывают, это связано с издержками в процессе их составления, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

"Списки составляются на основании сведений органов регистрационного учета, бывают ошибки в сведениях, это естественный рабочий процесс", - сказал представитель пресс-службы.

В комиссии пояснили, что иногда избиратель уходит из жизни уже после составления списков.

"С учетом регламента передачи информации, сведения о фактах смерти в списках актуальны по состоянию на 1 июня. Для решения этой проблемы существует процедура уточнения списков после их составления", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, в Мосгоризбиркоме сообщили, что проверили сообщение в соцсетях о якобы неправомерном доступе неизвестных лиц к документам УИК № 401.

"Работа УИК выполнялась в зоне видимости камер видеонаблюдения, с соблюдением неприкосновенности персональных данных. При работе УИК со списком присутствовали наблюдатели от Общественной палаты. Нарушений не зафиксировано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГИК.

УИК в непрерывном режиме до окончания голосования, то есть до 20:00 1 июля, обязана вести работу по уточнению списка участников голосования. В том числе, обязана уточнять список в связи с внесением в него сведений о гражданах, проголосовавших онлайн. Именно это и было сделано вечером 30 июня, в связи с чем из сейфа председатель УИК Александра Клюхина брала список участников голосования, пояснили в пресс-службе.

После сверки список участников голосования был помещен обратно, сейф опечатан.