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Явка на голосовании по Конституции превысила 55%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - За шесть дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 55,22%, сообщила в среду в информационном центре Центризбиркома РФ глава комиссии Элла Памфилова.

"За шесть дней, предшествующих основному дню голосования, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования", - сказала она.

По ее словам, такая высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок голосования и его форма оказались для людей очень удобными.

"И каждый мог выбрать, где ему проголосовать с помощью "Мобильного избирателя", когда и, тем более, каким образом - на самом участке или вне помещения для голосования. Или как в Москве и Нижегородской области попробовать проголосовать дистанционно. У всех такое право и такие возможности были", - сказала Памфилова.

"При этом самое главное из чего мы исходили, чтобы была обеспечена полная санитарная эпидемиологическая безопасность наших граждан, - отметила она. - И мы это выполнили в полной мере".

Памфилова также сообщила, что серьезных нарушений на голосовании на данный момент не обнаружено.

Изменение Конституции

Ранее сообщалось, что 1 июля в России пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование проходит в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось. Как пояснили в Центризбиркоме РФ, те, кто по какой-то причине не захотел или не смог проголосовать онлайн, 1 июля имеет право прийти на участки и проголосовать очно. То же касается и участков на придомовых территориях - 1 июля они работать не будут.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК РФ Элла Памфилова Конституция

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