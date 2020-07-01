ВЦИОМ спрогнозировал 70% голосов за поправки в Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует, что за поправки в Конституцию РФ проголосуют около 70% голосующих.

"Согласно результатам экзит-пола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 71,2% россиян. Против поправок по данным экзит-пола ВЦИОМ высказались 28,3% ответивших на вопрос", - говорится в сообщении, размещенном в среду вечером на сайте ВЦИОМ.

По состоянию на 20:00 по Москве 1 июля, всего в опросе приняли участие 445 345 человек. Ответили на вопрос 69,9%, отказались от ответа 30,1%.

По данным опроса, наиболее высокая поддержка по поправкам в Конституцию зафиксирована в Южном федеральном округе, где за поправки проголосовали 75,6%.

В Северо-Западном федеральном округе о поддержке поправок заявили 69,3% опрошенных, в Дальневосточном федеральном округе - 67,5% опрошенных.

При этом ВЦИОМ отмечает, что пересмотрел прогноз в сторону повышения процента проголосовавших за поправки.

"До начала голосования ВЦИОМ опубликовал прогноз, предполагавший, что от 67 до 71% участников голосования поддержат поправки. С учетом результатов опроса на выходе в 25 регионах РФ, этот прогноз пересмотрен в сторону повышения - по новым расчетам 75% проголосуют "за", 24-25% - "против", - сообщает сайт ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ.