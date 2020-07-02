Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 694 060+218 222

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве в последний день голосования по Конституции помощь врачей потребовалась почти 50 избирателям, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Изменение Конституции

По его данным, в основном это пожилые люди, большинству из них оказали медпомощь прямо на избирательных участках. Восьмерых избирателей госпитализировали, у них случились обострения сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, отметил собеседник агентства.

Как сообщал Мосгоризбирком, в Москве в среду работали 3 604 избирательных участка. По данным обработки более 90% протоколов, поправки поддержали 65,9% участников очного голосования, сообщал Общественный штаб по наблюдению в Москве.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Москва Мосгоризбирком Конституция

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

Большинство поддержало поправки в Конституции

Большинство поддержало поправки в Конституции

90% бюллетеней по поправкам в Конституции обработано

Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Как голосовали по поправкам в Конституции в Приволжском федеральном округе

Обработано более 75% протоколов голосования по поправкам

Почти 54% избирателей в НАО проголосовали против поправок в Конституции

Почти 54% избирателей в НАО проголосовали против поправок в Конституции

ВЦИОМ спрогнозировал 70% голосов за поправки в Конституции

Подсчет голосов на голосовании по поправкам завершен ещё в трех регионах РФ

Обработаны более половины протоколов голосования по поправкам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');