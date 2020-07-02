Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве в последний день голосования по Конституции помощь врачей потребовалась почти 50 избирателям, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его данным, в основном это пожилые люди, большинству из них оказали медпомощь прямо на избирательных участках. Восьмерых избирателей госпитализировали, у них случились обострения сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, отметил собеседник агентства.

Как сообщал Мосгоризбирком, в Москве в среду работали 3 604 избирательных участка. По данным обработки более 90% протоколов, поправки поддержали 65,9% участников очного голосования, сообщал Общественный штаб по наблюдению в Москве.