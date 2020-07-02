Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Национальная резервная корпорация" Александра Лебедева стала акционером в сети кафе-кондитерских "Андерсон", получив 25% долей в ООО "Андерсон-Франчайзинг", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Еще 8% получила жена бизнесмена Елена Перминова.

Они купили доли в управляющей компании группы ООО "Андерсон-франчайзинг, сказала "Ведомостям" основательница сети Анастасия Татулова (ее доля сократилась со 100% до 67%). По ее словам, предложение от Лебедева и НРК поступило в конце мая. Участие НРК позже будет пропорциональным во всех компаниях группы, уточнила она. Привлеченные средства пойдут на погашение операционного долга "Андерсона", сформировавшегося за период пандемии, в том числе на уплату налогов, а также на расширение производства полуфабрикатов.

О намерении продать долю в "Андерсоне" Татулова написала в соцсетях около года назад, напоминают "Ведомости".

ООО "Андерсон-франчайзинг" управляет сетью кафе-кондитерских "Андерсон", которая объединяет 44 заведений - 24 корпоративных, 20 открытых по франшизе в Москве и еще в шести регионах России, а также в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. В группу также входит производство полуфабрикатов ООО "Людвик". Оборот группы за 2019 год, по собственным данным, составил более 2,2 млрд рублей.

26 марта на встрече президента с представителями малого и среднего бизнеса Татулова пожаловалась Владимиру Путину на проблемы в отрасли и отметила, что как руководитель компании выбирает: "нам сейчас обанкротиться или еще побарахтаться".