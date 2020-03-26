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Путин обещал отправить разработчиков "регуляторной гильотины" в кафе и рестораны для опыта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал направить разработчиков "регуляторной гильотины" в кафе и рестораны, чтобы они на местах поняли, что давно пора менять санитарные нормы. Он сказал это на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.

Основатель сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова пожаловалась президенту на проблемы в ее отрасли. По ее словам, многие решения нельзя отложить "на потом", они нужны сейчас. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда принимаем решение: нам сейчас обанкротиться или еще побарахтаться", - сказала она.

В частности, она обратила внимание на "регуляторную гильотину" в части санитарных норм. "Обещанная нам "гильотина"..., мы её ждали, нам обещали", - сказала Татулова.

Президент заметил, что эти нормы должны заработать с 1 января 2021 года.

"Сказали, нельзя спорить с президентом, но можно я немножечко? Вот вы этих людей, которые вам рассказывают, что она заработает, пожалуйста, командируйте, я готова, отправьте ко мне на стажировочку. Я их возьму, поставлю и покажу, как работает их "гильотина". Она не работает. Невозможно больше ждать", - сказала предприниматель.

Татулова спросила, почему нужно столько ждать изменения санитарных правил.

"Я также говорю с коллегами и задаю такой же вопрос - "почему нельзя сделать раньше", - сказал Путин.

Президент рассказал, что ему это объясняют необходимостью соблюдением норм безопасности. "Мне отвечают: "Вы хотите, чтобы у нас люди отравились?". Я говорю: "Нет". "Тогда это нужно сделать аккуратно и внимательно посмотреть последствия каждого нашего шага", - сказал глава государства.

Татулова предложила "построже спросить".

"Давайте я к вам их пришлю, как вы предлагаете. Я не шучу. Я думаю, что им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена", - сказал Путин.

И добавил: "Договорились. Обязательно их к вам пришлю. Вы на них только не ругайтесь особо, покажите, как жизнь устроена".

Татулова заметила: "Да, я ругаться не буду, но и они уж меня пусть тоже не "закрывают", а то вам что-то скажешь, потом приходят люди и говорят: "Вы сказали?".

"За это не переживайте", - заверил Путин.

В январе 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал снизить число "необоснованно завышенных" требований к российскому бизнесу через так называемую "регуляторную гильотину". Тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин обещал, что реформу начнут с общепита. По словам самих рестораторов, для них существует около 2 млн норм.

В апреле Роспотребнадзор представил проект новых СанПиНов, в котором сохранилась основная масса требований. Ведомство предложило отменить только самые устаревшие нормы, например, выделение отдельного помещения под яйцебитню, мытье посуды только ветошью и мытье овощей и зелени в уксусном растворе.

В июне Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация "Опора России" предложили Роспотребнадзору предложили сократить действующие СанПиНы до минимума, придать им рекомендательный характер и сделать предметом контроля готовые блюда, а не процесс их приготовления.

Они предложили обязать владельцев точек общепита они предложили обязать самостоятельно контролировать свои предприятия и сдавать пробы в независимые лаборатории. Они также предложили запретить внеплановые проверки ресторанов и не закрывать предприятия на три месяца за нарушение санитарных норм.

АндерСон Владимир Путин Анастасия Татулова Роспотребнадзор Дмитрий Медведев

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