Кости древнего носорога нашли в пещере в Крыму

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Палеонтологи из Крыма, Москвы и Екатеринбурга нашли в крымской пещере "Таврида" зубы древнего носорога стефаноринуса, которого ранее не удавалось обнаружить на территории России, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) в четверг.

"Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 м высотой и 3,5 м в длину", - приводятся в пресс-релизе слова ведущего методиста зоологического музея КФУ Дмитрия Старцева.

"Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия. Уточнение видового состава фауны в районе пещеры "Таврида" продолжается", - отметил Старцев.

Наибольшая концентрация костных остатков - в пещерном логове хищников. Сейчас исследования ведутся в ходах на пути к логову. Помимо крупных находок, для палеонтологии и палеоэкологии имеют большое значение найденные кости мелких позвоночных.

"Мы берем образцы грунта послойно, вскрываем отложения, промываем грунт на специальных ситах, в итоге остается песок, гравий и косточки. Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время. Грызуны помогут нам достаточно точно показать возраст отложений, это индикаторы. Сейчас мы говорим о возрасте 1,5 - 1,8 млн лет, а изучение костных остатков поможет уточнить эти данные", - сказал старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов, которого цитирует КФУ.

"Птицы, рептилии и другие группы животных также маркируют собой определенные природные условия: один вид отвечает за влажность, другой - за растительность и т.д. Например, найденные кости белок говорят о том, что когда-то здесь был лес. Нам очень повезло, что пещера "Таврида" включает костные остатки всех групп позвоночных, в других пещерах такой широкий спектр позвоночных не встречается", - пояснил Гимранов.

После того, как палеонтологи изучат грунт в районе магистрального хода пещеры, можно приступать к строительству входа в будущий научно-рекреационный комплекс - облик некоторых частей подземного пространства "Тавриды" значительно изменится.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них - кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, двух видов носорогов - этрусского и гигантского, останки мелких животных - грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр.

В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов в пещере.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Дорогу строит АО "ВАД".