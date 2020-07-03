Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Случайно найденную крымскую пещеру "Таврида" откроют для туристов в 2021 году

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пещеру "Таврида", найденную в Крыму два года назад при строительстве трассы, могут открыть для посещения в 2021 году, туристы увидят менее 600 метров объекта. Об этом сообщил председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

"Доступны для посещения будут 575 метров. Мы планируем закончить оборудование пещеры к концу 2020 года, соответственно, открытие в проекте - 2021 год", - сказал Самохин в ходе онлайн-пресс-конференции в Симферополе в пятницу.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них – кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных – грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр.

В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Дорогу строит компания ВАД.

Крым Таврида

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В детских учреждениях десяти регионов РФ зафиксировали вспышки коронавируса

Изменение Конституции

Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Изменение Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');