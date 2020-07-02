ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены. Об этом сообщила представитель ЦИК России Элла Памфилова.

"По имеющейся по состоянию на 2 июля в одном субъекте РФ в ходе установления итогов голосования полностью отменены эти итоги на одном участке для голосования в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью волеизъявление избирателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России в четверг.

По ее словам, речь идет об участке 2783 района Раменки, где "был зафиксирован вброс председателем комиссии бюллетеней для голосования".

Это единственный случай полной отмены итогов на участках.

По словам Памфиловой, она обсуждала эту ситуацию с главой МГИК Юрием Ермоловым.

"Я говорю: объясните, я не могу понять психологию этой женщины. Зачем? Идёт человек на уголовное преступление под камеры, зная о них, очевидно", - сказала она.

Ранее стало известно, что территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ. "ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования", - отмечается в официальном телеграм-канале МГИК.

Там добавили, что бюллетени и другие документы данного УИК незамедлительно переданы в территориальную избирательную комиссию. Решение территориальной комиссии направлено в Мосгоризбирком.

Ранее о вбросе бюллетеней сообщила в своем фейсбуке муниципальный депутат района Щукино Анастасия Брюханова, которая участвовала в видеонаблюдении.