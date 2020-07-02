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Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения студенту за попытку поджечь избирком

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении первокурсника, который пытался поджечь помещение участковой избирательной комиссии (УИК) в деревне, сообщила пресс-служба судов региона.

Ему назначен запрет определенных действий до 28 августа, следует из сообщений.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в деревне Энколово в помещении УИК № 139. По версии оперативников, студент первого курса СПбГМТУ (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) ночью в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь здание с использованием бутылки с зажигательной смесью. Суд установил, что целью фигуранта было воспрепятствование общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

В отношении него также был составлен административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Ленинградская область

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