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Пьяный студент из Петербурга попытался поджечь помещение деревенского избиркома

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области пьяный студент пытался устроить пожар в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) № 139, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Инцидент произошел накануне в деревне Энколово на Центральной улице.

"Ночью в дежурную часть (полиции - ИФ) поступило сообщение о том, что студент первого курса СПбГМТУ (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - ИФ) в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь помещение УИК № 139", - сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек задержан. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ленинградская область

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