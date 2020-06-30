Велосипедист поджег палатку для голосования по Конституции в Подольске

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя подмосковного Подольска, подозреваемого в поджоге шатра для голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"В Подольске на улице Курская у дома 2А в ночное время неизвестный подъехал на велосипеде и поджег брезентовый шатёр для голосования, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Шатер потушили прибывшие пожарные. В настоящее время установлен и доставлен в отдел полиции неработающий житель Подольска, подозреваемый в совершении преступления.

Кроме того, по словам источника, с места происшествия была изъята запись с камеры видеонаблюдения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД, по данному факту проводится проверка.