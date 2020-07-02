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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе выставок в условиях COVID-19

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации выставок и конгрессно-выставочной деятельности, документ опубликован на официальном сайте ведомства в четверг.

Согласно рекомендациям, открыться выставки смогут по решению региона на основании рекомендации регионального государственного санитарного врача.

Основные требования - это ношение масок, соблюдение социальной дистанции 1,5 м на объектах, "входной фильтр" с контролем температуры и дезинфекционные мероприятия.

В частности, допуск посетителей и СМИ будет проводиться через входные группы с бесконтактным измерением температуры, при этом число входящих нужно регулировать с учетом требования соблюдать социальную дистанцию. Без масок и перчаток вход будет невозможен. Регистрацию на мероприятия рекомендуется вести онлайн.

Маршруты движения по площадке, рассадка в залах также должны рассчитываться таким образом, чтобы можно было соблюдать дистанцию в 1,5 м между посетителями. Также рекомендуется использовать в помещениях оборудование для дезинфекции воздуха.

Предъявляются требования по ежедневной влажной уборке с антисептическими и вирулентными средствами, рекомендуется установка дозаторов с кожными антисептиками в туалетных комнатах.

Торговля, общественное питание и, в частности, проведение мероприятий в виде деловых завтраков или обедов, кофе-брейков возможно только в том случае, если это разрешено властями региона.

Форум "Армия-2020"

23-29 августа в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" должен состояться военно-промышленный форум "Армия-2020".

На форум приглашены главы оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации разных государств, сообщил 26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники", - сказал министр.

По данным Минобороны РФ, российские предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки в статической экспозиции и в демонстрационной части форума. Для этой цели военное ведомство выделяет порядка 690 единиц современного вооружения.

Хроника 09 января – 02 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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