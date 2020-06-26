РФ проведет наиболее крупные учения 2020 года в июле-сентябре

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия запланировала наиболее масштабные военные учения на период с июля по сентябрь, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как заявил Шойгу на коллегии ведомства в пятницу, во время летнего периода обучения предстоит провести комплекс специальных учений, а затем перейти к "практическим действиям войск в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

"Также в этом периоде сосредоточим усилия на подготовке летного состава Воздушно-космических сил, морской авиации и на прыжках с парашютом в Воздушно-десантных войсках", - отметил министр.

"Армия-2020", Армейские международные игры и "Танковый биатлон"

Глава Минобороны также рассказал, что шестой Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в конце августа. "В этом году мероприятия форума пройдут с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, охватят все военные округа и Северный флот", - сообщил Шойгу. На форум приглашены главы оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации разных государств, добавил он.

Он сообщил, что впервые одновременно с форумом состоится открытие Армейских международных игр и стартует "Танковый биатлон". По словам главы Минобороны, в ведомстве рассчитывают, что новый формат позволит повысить качество и эффективность обоих мероприятий, "сделает их более привлекательными для посетителей, создаст наилучшие условия для работы иностранных делегаций, расширит возможности официальных переговоров и встреч".

"Сейчас об участии в предстоящем Форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники", - сказал министр.

Он сообщил, что российские предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и в демонстрационной части форума. Для этой цели Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения.

"Научно-деловая программа включает актуальные вопросы обеспечения обороны и безопасности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также международного военного и военно-технического сотрудничества", - заявил Шойгу.

Он напомнил, что на форуме "Армия-2019" более 1300 предприятий представили свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Девять иностранных государств развернули свои национальные экспозиции. Было проведено более 170 научно-деловых мероприятий, подписано 46 государственных контрактов на общую сумму свыше триллиона рублей.

В нем приняли участие официальные представители 120 стран, в том числе более 40 делегаций высокого уровня. В общей сложности форум посетило свыше миллиона человек.