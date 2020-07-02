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Российский эксперт не увидела перспектив изменения настроя Турции на сохранение членства в НАТО после покупки С-400

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Турция продолжит держать курс на сохранение членства в НАТО, это является приоритетом для Анкары даже после покупки С-400 у РФ, заявила руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН Ирина Звягельская.

"Сам факт покупки С-400 для Турции был очень важен не только с точки зрения усиления своей безопасности, но и политически. Являясь членом НАТО, южным флангом НАТО, имея достаточно напряженные в этот момент отношения с США, Эрдогану надо было продемонстрировать, что он может принимать далеко идущие решения, несмотря на обязательства, связанные с пребыванием в НАТО", - заявила Звягельская на организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "Ближний Восток в современном мире: "у времени в плену".

"Вовсе не следует, что Турция когда-либо поставит под вопрос необходимость пребывания в НАТО, в любом случае это будет для нее приоритетом", - отметила она.

По ее словам, президент Турции Реджеп Эрдоган показал свою самостоятельность, купив данные системы у Москвы.

"Насколько я знаю, они им были поставлены с определенными изъятиями, потому что эта система стоит у нас на вооружении. Я не знаю, будет ли он продолжать их приобретать: американцы действительно оказывали достаточно серьезное давление", - сказала Звягельская.

В свою очередь научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин отметил, что Турции придется пройти "второе испытание", если США действительно предлагают перекупить у Анкары системы С-400. "Это интересный момент, который то ли будет, то ли нет. Это второе испытание для Турции по поводу самостоятельности принятия решений", - отметил он в ходе дискуссии.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство.

"Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Шугаев в интервью "Интерфаксу" тогда сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, заявила "Интерфаксу" 30 июня официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Так она прокомментировала инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна, который согласно Defense News, заявил, что США могли бы купить С-400 у Турции, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой.

"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - заявила Воробьева.

Согласно Defense News, Тьюн предложил поправку к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, которая позволит осуществлять закупки с использованием бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

турция С-400

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